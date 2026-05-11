Παναθηναϊκός: «Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει» - Όσα αναφέρουν στην Ουκρανία

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να είναι κοντά στον επόμενο προπονητή του, με τους Ουκρανούς να αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ!

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «Sport.ua», τονίζει ότι ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας βρίσκεται μία... ανάσα από το «τριφύλλι», σε περίπτωση που ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελέσει παρελθόν από αθηναϊκή ομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρώτες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει ήδη από το φθινόπωρο του 2025, με τις επαφές να οδηγούνται τότε σε προφορική συμφωνία. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα υπήρξε νέα κινητικότητα στην υπόθεση, καθώς ο έμπειρος τεχνικός φέρεται να ταξίδεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες εβδομάδες, προκειμένου να συναντηθεί ξανά με ανθρώπους του συλλόγου και να επαναφέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Τα ίδια ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι η επικοινωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την πλευρά του Ρεμπρόφ δεν διακόπηκε ποτέ οριστικά, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για πιθανή συμφωνία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, ο Ρεμπρόφ έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες με τη Ντιναμό Κιέβου, ενώ πέρασε και από την Αλ Αΐν, ενισχύοντας τη φήμη του ως ένας από τους πιο αξιόλογους Ουκρανούς προπονητές.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, τα ίδια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για απολαβές που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε περίπτωση συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό.