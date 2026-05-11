Παναθηναϊκός: «Κανένα θέμα με Ρεμπρόφ»

Νωρίτερα σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας σενάρια για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρει η «πράσινη» ΠΑΕ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» διαψεύδει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε συμφωνία με τον Ουκρανό προπονητή, ενώ τονίζει χαρακτηριστικά ότι: «δεν έχει καθόλου βάση σε κανένα από τα όσα αναφέρονται στο άρθρο». Όλα αυτά έρχονται μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1, όπου η Ένωση κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, την ώρα που ο Ράφα Μπενίτεθ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναμένονται εξελίξεις στο «τριφύλλι» στο προσεχές μέλλον, με το θέμα του προπονητή να παραμένει ανοικτό.