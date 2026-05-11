Παναθηναϊκός: «Κανένα θέμα με Ρεμπρόφ»
Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει κατηγορηματικά τη συμφωνία με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ που είδε το φως της δημοσιότητας.
Νωρίτερα σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας σενάρια για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρει η «πράσινη» ΠΑΕ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» διαψεύδει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε συμφωνία με τον Ουκρανό προπονητή, ενώ τονίζει χαρακτηριστικά ότι: «δεν έχει καθόλου βάση σε κανένα από τα όσα αναφέρονται στο άρθρο». Όλα αυτά έρχονται μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1, όπου η Ένωση κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, την ώρα που ο Ράφα Μπενίτεθ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναμένονται εξελίξεις στο «τριφύλλι» στο προσεχές μέλλον, με το θέμα του προπονητή να παραμένει ανοικτό.