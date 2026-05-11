Βαλένθια: «Υπό παρακολούθηση ο Κι»

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμή για την Βαλένθια, καθώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ στην αναμέτρηση με τη Μπασκόνια είδε τον Μπράξτον Κι να τραυματίζεται στο πρόσωπο, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για κάταγμα στη μύτη. Ο παίκτης της Βαλένθια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου το έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και παρά την αισιοδοξία που υπάρχει σε σημερινά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, αναφορικά ή όχι με τη συμμετοχή του στον αγώνα της Τετάρτης, η Βαλένθια με ενημέρωσή της άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Ο παίκτης μας, Μπράξτον Κι, υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά το χτύπημα που δέχτηκε στον χθεσινό αγώνα. Παραμένει υπό παρακολούθηση εν αναμονή της εξέλιξης της κατάστασής του|.