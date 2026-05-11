· Βαλένθια · Παναθηναϊκός

Βαλένθια: «Υπό παρακολούθηση ο Κι»

Η ισπανική ομάδα εν αναμονή του αγώνα της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό έδωσε ενημέρωση αναφορικά με τον τραυματισμό του Μπράξτον Κι, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Βαλένθια: «Υπό παρακολούθηση ο Κι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμή για την Βαλένθια, καθώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ στην αναμέτρηση με τη Μπασκόνια είδε τον Μπράξτον Κι να τραυματίζεται στο πρόσωπο, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για κάταγμα στη μύτη. Ο παίκτης της Βαλένθια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου το έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και παρά την αισιοδοξία που υπάρχει σε σημερινά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, αναφορικά ή όχι με τη συμμετοχή του στον αγώνα της Τετάρτης, η Βαλένθια με ενημέρωσή της άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Ο παίκτης μας, Μπράξτον Κι, υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά το χτύπημα που δέχτηκε στον χθεσινό αγώνα. Παραμένει υπό παρακολούθηση εν αναμονή της εξέλιξης της κατάστασής του|.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:34 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα και τη συνδέουν με ποδοσφαιριστή

13:27 SUPER LEAGUE

Super League, ορισμοί διαιτητών: Ομπρένοβιτς στο Καραϊσκάκη, Γιαμπλόνσκι στην Τούμπα

13:13 GREEK BASKET LEAGUE

Συνάντηση EuroLeague – GBL στη Βαρκελώνη

12:52 EUROLEAGUE

Βαλένθια: «Υπό παρακολούθηση ο Κι»

12:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκενκ: Αγωνία με Καρέτσα - Έφυγε με κλάμματα από τον αγωνιστικό χώρο

12:45 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ψάχνει τη βόμβα με Μοντέρο»

12:40 OPINION

Διδάγματα και αλήθειες πριν από το πέμπτο …σετ

12:22 EUROLEAGUE

Euroleague: Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια αναδείχθηκε «fan favourite» του Game 4

12:02 MVP

Ο Ινιέστα και η γενναιότητα του να παραδέχεσαι ότι είσαι ευάλωτος

11:57 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Κανένα θέμα με Ρεμπρόφ»

11:52 SUPER LEAGUE

AEK: Τα «έσπασε» με το «Aγάπα με» για το πρωτάθλημα ο Ηλιόπουλος κι αποθεώθηκε - Videos του Onsports

11:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει» - Όσα αναφέρουν στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας