Βαλένθια: «Υπό παρακολούθηση ο Κι»
Η ισπανική ομάδα εν αναμονή του αγώνα της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό έδωσε ενημέρωση αναφορικά με τον τραυματισμό του Μπράξτον Κι, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμή για την Βαλένθια, καθώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ στην αναμέτρηση με τη Μπασκόνια είδε τον Μπράξτον Κι να τραυματίζεται στο πρόσωπο, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για κάταγμα στη μύτη. Ο παίκτης της Βαλένθια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου το έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και παρά την αισιοδοξία που υπάρχει σε σημερινά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, αναφορικά ή όχι με τη συμμετοχή του στον αγώνα της Τετάρτης, η Βαλένθια με ενημέρωσή της άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
«Ο παίκτης μας, Μπράξτον Κι, υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά το χτύπημα που δέχτηκε στον χθεσινό αγώνα. Παραμένει υπό παρακολούθηση εν αναμονή της εξέλιξης της κατάστασής του|.