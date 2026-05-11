ΑΕΚ: Δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα και τη συνδέουν με ποδοσφαιριστή

Η ΑΕΚ στέφθηκε για 14η φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας και τα μεταγραφικά σενάρια από το εξωτερικό έχουν ξεκινήσει ήδη να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίσει το «Africa Foot» η Ένωση φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Γκαμπονέζου, Σάβι Μπαμπίκα, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στ Καραγκιουμρούκ από τον Ερυθρό Αστέρα. Μέχρι στιγμής στην Τουρκία μετρά 22 εμφανίσεις με τρία γκολ.

Η τουρκική ομάδα δεν σκοπεύει να τον κρατήσει μετά το καλοκαίρι και όλα δείχνουν ότι ούτε στον Ερυθρό Αστέρα θα καταφέρει να πάρει χρόνο συμμετοχής, με την ΑΕΚ να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η Ένωση φέρεται να μην έχει πρόβλημα με τη ρήτρα του επιθετικού, η οποία ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ και ο «δικέφαλος» είναι διατεθειμένος να τα δώσει.

Αναμένεται πλέον να φανεί αν πρόκειται για σενάριο ή εάν η ΑΕΚ όντως ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του.