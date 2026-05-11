Γκενκ: Αγωνία με Καρέτσα - Έφυγε με κλάμματα από τον αγωνιστικό χώρο

Η Γκενκ νίκησε με 3-0 τη Βεστέρλο, ωστόσο η χαρά των ανθρώπων του συλλόγου δεν κράτησε πολύ, μιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας διεθνής χτύπησε στο δεξί γόνατο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας δάκρυα στα μάτια του.

Όλοι στη βελγική ομάδα είναι σε κατάσταση αναμονής πλέον και περιμένουν να βγουν οι εξετάσεις του Καρέτσα, με σκοπό να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και το αν θα μείνει για καιρό στα... πιτς ή θα είναι άμεσα διαθέσιμος.