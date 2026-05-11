AEK: Τα «έσπασε» με το «Aγάπα με» για το πρωτάθλημα ο Ηλιόπουλος κι αποθεώθηκε - Videos του Onsports

Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισε να το γιορτάσει με την ψυχή του, σε μία βραδιά γεμάτη συνθήματα, τραγούδι και έντονο κιτρινόμαυρο παλμό.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ βρέθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου εμφανίζονται ο Νίκος Απέργης και η Ζόζεφιν, με το κλίμα να θυμίζει… εξέδρα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας τον γύρο του θριάμβου μαζί με τους παίκτες και γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο της Ένωσης.

Παράλληλα, συνεχάρη εμφανώς συγκινημένος όλους τους συντελεστές της επιτυχίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ μίλησε και στους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια.

Στο νυχτερινό κέντρο, οι φίλοι της ΑΕΚ τον υποδέχθηκαν με συνθήματα όπως «είναι τρελός ο πρόεδρος» και «Super Mario», με τον ίδιο να παίρνει γρήγορα το μικρόφωνο και να μετατρέπεται στο πρόσωπο της βραδιάς.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ τραγούδησε γνωστές λαϊκές επιτυχίες, με το «Αγάπα με» του Γιάννη Πουλόπουλου να ξεχωρίζει και να ξεσηκώνει τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, φώναξε δυνατά «ΑΕΚ», με το κοινό να συμμετέχει ρυθμικά στους πανηγυρισμούς.

Στο πρόγραμμα δεν έλειψε και το «Άγαλμα» του Γιάννη Πουλόπουλου, ενώ ακολούθησε το «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη. Πριν ξεκινήσει να τραγουδά, ο Μάριος Ηλιόπουλος επανέλαβε το σύνθημα που έχει συνδεθεί με τη φετινή πορεία της ομάδας: «Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος».

Το κλίμα στο μαγαζί ήταν απόλυτα κιτρινόμαυρο, με κασκόλ της ΑΕΚ, συνθήματα και το σήμα της ομάδας να δεσπόζει στην πίστα, σε μία βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο πάρτι τίτλου για τους φίλους της Ένωσης.

Το μουσικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το «Σ’ αγαπώ» των Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Αντώνη Ρέμου, σε μία ακόμη αφιέρωση αγάπης του Μάριου Ηλιόπουλου προς την ΑΕΚ και τον κόσμο της ομάδας.