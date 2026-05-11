Διδάγματα και αλήθειες πριν από το πέμπτο …σετ

…και αν το πρώτο μισό του τίτλου σας ακούγεται βαρύγδουπο, μια που η σειρά είναι ακόμα “ζωντανή” και το ταμείο πρέπει να γίνεται πάντα στο τέλος, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα “διδάγματα" με τα “συμπεράσματα" και τις “αλήθειες" με τα “δεδομένα". Από αυτά που σε αφθονία έχουν επιλεγεί, χρησιμοποιηθεί, συζητηθεί, γραφτεί και αναπαραχθεί κατά το δοκούν από την Παρασκευή, εκεί κοντά στα μεσάνυχτα, και που απλώς συνεισφέρουν στην επικύρωση πως η φετινή σειρά των πλέι οφ της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια είναι αναντίρρητα ό,τι πιο μπασκετικά ...διαβολικό έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφήνοντας στο προ τριετίας matchup Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν το Όσκαρ Δεύτερου Ρόλου Σειράς PO της Euroleague.

Και επίσης, αν για τους φίλους του τένις το "πέμπτο σετ" δεν είναι αντάξιο της έντασης της συγκεκριμένης σειράς, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε κι αυτό με ένα ...tie break.

Τώρα λοιπόν που τακτοποιήσαμε τα ...εισαγωγικά και λειάναμε τις γωνίες, ας σταχυολογήσουμε κάποια δεδομένα, από αυτά που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα. Την ώρα, μάλιστα, που το Final Countdown της ακροτελεύτιας πράξης αυτής της μπασκετικής “σκυλομαχίας” έχει ξεκινήσει.

Από την εφαρμογή του best of five στις σειρές των πλέι οφ της Ευρωλίγκας από τη σεζόν 2008 – 2009 και τις 67, μέχρι στιγμής, σειρές που έχουν ολοκληρωθεί, καμιά ομάδα δεν έχει σημειώσει τρεις εκτός έδρας νίκες. Το πλησίασε στους πέντε πόντους η Παρτίζαν στη Μαδρίτη το 2023 (ήττα με 98-94).

Ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση οκτώ ήττες στο T-Center.

Η Βαλένθια έχει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση τέσσερις σερί νίκες επί ελληνικού εδάφους, με τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια στο κλειστό του Oλυμπιακών Eγκαταστάσεων επί του Παναθηναϊκού και μία νίκη στον αγώνα που έδωσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επί του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι στιγμής στη φετινή Euroleague 5/6 στην Ιβηρική, με τις πέντε νίκες του σε έξι επισκέψεις επί ισπανικού εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, επικράτησε της Μπασκόνια στη Βιτόρια με 84 – 86, της Ρεάλ στη Μαδρίτη με 77 – 87 και της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη με 79 – 93 στην κανονική περίοδο, ενώ επικράτησε στους δύο πρώτους αγώνες του στη “Ροτζ Αρένα" στη Βαλένθια με 67 – 68 και 105 – 107 στο ξεκίνημα των πλέι οφ, την ώρα που η μοναδική μέχρι στιγμής αποτυχία του στην Ισπανία φέτος ήταν η ήττα του από τη Βαλένθια στην κανονική περίοδο με 102 – 84.

Καμία ομάδα από τις δύο δεν έχει επικρατήσει μέχρι στιγμής στην έδρα της στους τέσσερις αγώνες που έχουν γίνει ως τώρα στα PO.

Μέχρι σήμερα, μόνο δύο ομάδες έχουν προκριθεί σε φάιναλ-φορ με εκτός έδρας νίκη στο πέμπτο παιχνίδι, κάτι που έγινε πριν από δύο σεζόν με τα breaks του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη επί της Μπαρτσελόνα και της Φενέρ στο Πριγκιπάτο επί της Μονακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας που προκρίθηκε (το 2023) ενώ βρέθηκε να χάνει με 0-2 από τα δύο breaks στην έδρα της από την Παρτίζαν, μετά τις τρεις σερί νίκες της επί της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Επίσης.

Το μοναδικό ματς που ο Παναθηναϊκός “χάλασε" τόσο πολύ τα ποσοστά της Βαλένθιας στα σουτ, ήταν το πρώτο παιχνίδι στη σειρά όπου κατέβασε την αντίπαλό του κάτω από τις 70 κατοχές.

Η συνολική διαφορά των δύο ομάδων στις τέσσερις μέχρι στιγμής αναμετρήσεις είναι 10 πόντοι (67-68, 105-107, 87-91 και 86-89)!

Στα δύο παιχνίδια του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά στο σκορ για λιγότερο από τέσσερα λεπτά συνολικά.

Στον τελευταίο αγώνα της Παρασκευής ο Αταμάν χρησιμοποίησε πέντε παίκτες περισσότερο από 25 λεπτά και ο Μαρτίνεθ δύο.

Ο Παναθηναϊκός είχε στο Game 4 εικοσιδύο (!) επιθετικά ριμπάουντ, τέσσερα περισσότερα από τα αμυντικά του και τα ίδια ακριβώς (22) με τα αμυντικά της Βαλένθιας!

Στον Γιάν Μοντέρο πιστώνονται οι 44 από τους 89 πόντους των Ισπανών στον τελευταίο αγώνα (πόντοι και τελικές πάσες).

Στα τέσσερα παιχνίδια των πλέι οφ ο Κέντρικ Ναν έχει πάει στη γραμμή των βολών πέντε φορές και τελευταία φορά που δόθηκε υπέρ του φάουλ ήταν το 23ο λεπτό του δεύτερου αγώνα στη "Ροτζ Αρένα”.

Οι Βαλενθιάνοι εκδήλωσαν περίπου το 45% των επιθέσεών τους την Παρασκευή στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα. Στον πρώτο αγώνα που ο Παναθηναϊκός τους κατέβασε την ταχύτητα, οι Ισπανοί - ανάμεσα στα άλλα - σούταραν με 18,2% στα τρίποντα.

Και επειδή αυτή η σειρά έχει αναλυθεί μέχρι κεραίας, ας καταλήξουμε σε μερικά βασικά συμπεράσματα.

Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία και δεδομένα που συνηγορούν πως καθεμιά από τις δύο ομάδες μπορεί να κερδίσει το Game 5 και να περάσει στο φάιναλ-φορ του T-Center.

Ολόκληρη η σειρά, μέχρι στιγμής, δεν είναι μόνο μια ελίτ αγωνιστική αναμέτρηση αλλά επίσης και μια πνευματική, με τα mind games να έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα και τομείς.

Η λέξη και η έννοια μομέντουμ (δυναμική) είναι μέχρι στιγμής το κλειδί στη σειρά.

Η ένταση που υπάρχει αποτυπώνει και το μέγεθος του διακυβεύματος (φάιναλ-φορ).

ΥΓ. Και μια σκέψη.

Το μπάσκετ είναι σπορ επαφής. Είναι ιδιαίτερα ταχυδυναμικό, με μεγαλόσωμους αθλητές να κινούνται συνεχώς και να “συνωστίζονται" σε μικρούς χώρους.

Τα όρια που θέτουν οι κανονισμοί και καθορίζουν σε κάθε αγώνα αλλά και σε κάθε φάση οι “εφαρμοστές" τους, είναι αυτά (και αυτοί) που θα οδηγήσουν στις επιλογές, την αγωνιστική προσέγγιση και τη στρατηγική τους προπονητές, στον τρόπο και τα όρια του παιχνιδιού τους τους παίκτες και που - ως ένα ποσοστό - θα διαμορφώσουν τη ροή του αγώνα και - ίσως - κάποιες φορές το τελικό αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον σε αγώνες με κλειστό σκορ. Πόσο μάλλον σε αναμετρήσεις που ένα λάθος μπορεί να ισούται με το σουτ που θα κρίνει τελικά το νικητή.