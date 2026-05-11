Euroleague: Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια αναδείχθηκε «fan favourite» του Game 4
Ο Ζαν Μοντέρο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων από τους φιλάθλους μετά την εμφάνισή του στον τέταρτο αγώνα της σειράς της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, για τα playoffs της Euroleague.
Ο γκαρντ της Βαλένθια ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε στις προτιμήσεις των φιλάθλων μετά το Game 4, κατακτώντας την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για τον αγαπημένο παίκτη της βραδιάς.
Ο Μοντέρο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ συγκέντρωσε και 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Η παρουσία του στο παρκέ δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, με τον Μοντέρο να συγκεντρώνει το 49% των ψήφων και να αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως το πρόσωπο του τέταρτου αγώνα της σειράς.
Στη δεύτερη θέση της σχετικής ψηφοφορίας βρέθηκε ο Μπιρτς της Φενέρμπαχτσε με ποσοστό 35%, ενώ τρίτος ήταν ο Ουσμάν Γκαρούμπα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος συγκέντρωσε το 30% των ψήφων.