Ντουμπάι: «Συμφωνία με τον Ντάβιον Μιντζ για δύο χρόνια»

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Ντουμπάι έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Ντάβιον Μιντζ της Βίρτσμπουργκ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι έχει μπει η Ντουμπάι πριν καν αυτό ξεκινήσει. Η ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα έχει συνδεθεί με κορυφαία ονόματα και έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις τις ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Ντάβιον Μιντζ για τα επόμενα δύο χρόνια, ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα που ξεχώρισαν στο φετινό BCL.

Ο Αμερικανός αγωνίζεται με την Βίρτσμπουργκ και σε 31 ματς στο πρωτάθλημα μετράει 16,4 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28,9 στο παρκέ, ενώ στο BCL σε 14 αγώνες είχε 15,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 29,6 λεπτά στο παρκέ.

