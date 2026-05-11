Οι έδρες με τα γκολ… πληρώνουν

Νέα εβδομάδα ξεκινάει και συνεχίζουμε να ψάχνουμε τον πιο σύντομο δρόμο για το… ταμείο. 

Μετά από ένα αρκετά θετικό Σαββατοκύριακο, ήρθε ή ώρα να δούμε τι θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα. Στο κουπόνι μπορεί να γίνεται… πανικός με τα παιχνίδια της Πορτογαλίας, εμείς όμως θα πάμε με ένα ματς από την Αγγλία και ένα από την Ιταλία. Και αυτή τη φορά θα πάμε σύμφωνα με την λογική. Αν υπάρχει…

Και ειδικά αν υπάρχει λογική στη φετινή Τότεναμ. Γενικά δεν υπάρχει, αλλά απόψε η Τότεναμ θέλει την νίκη κόντρα στην αδιάφορη Λιντς για να μη μπει σε περαιτέρω προβλήματα και να κρατήσει στα χέρια της την παραμονή. Για να «τσιμπήσουμε» λίγο παραπάνω θα πάμε με τον άσο και το over 1,5.

Στην Ιταλία, η Νάπολι υποδέχεται τη Μπολόνια και θα πάμε με κάτι ανάλογο. Η Νάπολι θέλει την νίκη για την έξοδο στο Champions League, με τους φιλοξενούμενους να έχουν ρίξει… ρυθμούς. Άσος και Over 1.5 και εδώ.

Η πρότασή μας:

  • Τότεναμ – Λιντς: 1+Over 1,5 (2,00)
  • Νάπολι – Μπολόνια 1+Over 1,5 (1,91)
