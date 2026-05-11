Επιστρέφει στους πάγκους ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ

Στους πάγκους έπειτα από δύο χρόνια επιστρέφει ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, με τον 70χρονο τεχνικό να αναλαμβάνει ομάδα στο Περού. 

Η επιστροφή του Έκτορ Ραούλ Κούπερ στους πάγκους είναι γεγονός.

Ο 70χρονος Αργεντινός τεχνικός συμφώνησε ν' αναλάβει την Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες στο Περού, δύο χρόνια μετά από τη λύξη της συνεργασίας του με την εθνική Συρίας.

Ο πρώην τεχνικός του Άρη θα κάτσει στον πάγκο ομάδας για 18η φορά στην προπονητική καριέρα του.

Εχει δουλέψει επίσης σε Ουρακάν, Λανούς, Μαγιόρκα, Βαλένθια, Ίντερ, Μπέτις, Πάρμα, εθνική Γεωργίας, Σανταντέρ, Ορντουσπόρ, Αλ Γουάσλ, εθνική Αιγύπτου, εθνική Ουζμπεκιστάν, εθνική Κονγκό και εθνική Συρίας.

