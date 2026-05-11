Μάνταλος: «Ό,τι ονειρευόμουν μικρός, το πέτυχα με την ΑΕΚ»

Ο Πέτρος Μάνταλος βίωσε την πορεία της ΑΕΚ από τη Β' Εθνική μέχρι την κατάκτηση του τρίτου τροπαίου της Super League, το βράδυ της Κυριακής (11/05).

«Το φετινό είναι το πιο... ωραίο πρωτάθλημα! Η ΑΕΚ δεν έχει όρια. Θέλουμε του χρόνου την ίδια εποχή να είμαστε εδώ και να συζητάμε τα ίδια», τόνισε ο αρχηγός της «Ένωσης» στο ΑΕΚ TV.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «Στην αρχή κανένας δεν μας πίστευε αλλά η ΑΕΚ είναι κάτι που δεν το συζητάς πολύ, αλλά το πιστεύεις. Τώρα είμαστε εδώ! Το αφιερώνω πρώτα στην οικογένεια μου, επειδή ο μικρός μου είναι πρώτη φορά πρωταθλητής. Μετά σε όλους αυτούς που ήταν σε δίπλα σε αυτήν την ομάδα και το πίστευαν. Αυτοί είναι οι πολλοί επειδή λίγοι δεν μας πίστευαν. Ειλικρινά πίστευα πως δεν θα ήταν εύκολη νίκη αλλά και στο 0-1 ήξερα πως θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό. Το "ζυμάρι" κολλάει καλά».

Καταλήγοντας, είπε: «Όσο υπηρετώ τα χρώματα της ΑΕΚ θέλω η ομάδα να κερδίζει. Ποτέ δεν με ένοιαζε αν ήμουν στο προσκήνιο ή δεν έπαιζα ούτε ένα λεπτό. Ήθελα η ΑΕΚ να είναι στην κορυφή. Είχα όνειρα σαν ποδοσφαιριστής και αυτά μου τα έδωσε η ΑΕΚ. Θέλω να δώσω πίσω όσα μου έδωσε η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει αλλά είμαι περήφανος για όσα έχω κάνει. Τη χρονιά που άφησα το περιβραχιόνιο ήταν δική μου απόφαση, όμως στα αποδυτήρια ήμουν αρχηγός. Ένιωθα το ίδιο με την προηγούμενη και την επόμενη. Χρωστάω ειλικρινά στην ΑΕΚ. Ό,τι ονειρευόμουν από μικρός τα πέτυχα με την ΑΕΚ. Θα είμαι ευγνώμων μια ζωή!».

