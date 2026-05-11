ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Τέλος Βεζυρτζής και Μπουντούρης από τον «Δικέφαλο»

Ανακατατάξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τους Νίκο Μπουντούρη (GM) και Νίκο Βεζυρτζή (πρόεδρος) να αποχωρούν από τα πόστα τους στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ραγδαίες εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας τους με τους Νίκο Βεζυρτζή (πρόεδρος) και Νίκο Μπουντούρη, General Manager της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κ.κ. Βεζυρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη.

Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα».

