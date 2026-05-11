Ιταλία: Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με... γόνδολες - Βίντεο

Η Βενέτσια έπειτα από έναν χρόνο απουσίας από την Serie A, επέστρεψε στο μεγάλο σαλόνι του Ιταλικού πρωταθλήματος, έχοντας εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Έτσι, το Σάββατο 9 Μαϊου η Βενετία έβαλε τα καλά της και η ομάδα γιόρτασε με στυλ την μεγάλη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Έτσι, αντί για την καθιερωμένη παρέλαση με πούλμαν στους δρόμους της πόλης, η ομάδα αποφάσισε να γιορτάσει με... γόνδολες.

Μάλιστα από τα χιλιάδες βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, εθεάθησαν και οπαδοί της ομάδας να είναι σε γόνδολες και να συνοδεύουν τους παίκτες με πανό και σημαίες.