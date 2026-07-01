ΠΑΟΚ – Μπέβερεν: Το πρώτο φιλικό του «Δικεφάλου» - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Την αρχή στα καλοκαιρινά του φιλικά προετοιμασίας για τη νέα σεζόν κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο του τεστ επί ολλανδικού εδάφους.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη (01/07, 18:00) και αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για τον Αλέσιο Λίσι να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το υβριδικό κανάλι του OPEN όσο και μέσω του καναλιού του OPEN στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν το πρώτο καλοκαιρινό φιλικό των «ασπρόμαυρων».