Παναθηναϊκός: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τον Βοτανικό (pics)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μετακόμιση του Παναθηναϊκού στο νέο του σπίτι έχει πλέον ξεκινήσει, καθώς το έργο στον Βοτανικό βρίσκεται στην τελική του ευθεία.

Με περίπου έναν χρόνο να απομένει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, το ενδιαφέρον των φίλων του «τριφυλλιού» μεγαλώνει καθημερινά, με κάθε νέα εικόνα από το υπό κατασκευή γήπεδο να προκαλεί ενθουσιασμό.

Νέες ρεαλιστικές εικόνες από το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού

Τις τελευταίες ώρες δημοσιεύθηκαν νέες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του γηπέδου μέσα από την ομάδα PANATHINAIKOS-VOTANIKOS 2027, η οποία παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου και παρουσιάζει συχνά νέο οπτικό υλικό.

Οι εικόνες προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την τελική μορφή της νέας ποδοσφαιρικής έδρας του Παναθηναϊκού, αποτυπώνοντας τόσο την εξωτερική αρχιτεκτονική όσο και επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους.

Σύγχρονος σχεδιασμός και υψηλές προδιαγραφές

Οι νέες απεικονίσεις αναδεικνύουν τη μοντέρνα αισθητική του γηπέδου, με ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους φιλοξενίας, τις πολυτελείς σουίτες, τα VIP επίπεδα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν φιλάθλους, επισκέπτες και συνεργάτες του συλλόγου.

Ο συνολικός σχεδιασμός ακολουθεί τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δημιουργώντας μία εγκατάσταση που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το στέγαστρο που θα ξεχωρίζει στην Ελλάδα

Ένα από τα στοιχεία που τραβούν περισσότερο τα βλέμματα είναι το εντυπωσιακό στέγαστρο του νέου γηπέδου. Η βασική του απόχρωση θα είναι το πράσινο, ωστόσο το καινοτόμο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα αλλαγής φωτισμού και χρωματισμών, ανάλογα με την περίσταση ή την εκδήλωση που θα φιλοξενείται.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που θα προσφέρει ξεχωριστή εικόνα στο γήπεδο κατά τις βραδινές ώρες, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο σύγχρονα και εντυπωσιακά αθλητικά έργα στην Ελλάδα.

Καθώς οι εργασίες προχωρούν προς την ολοκλήρωσή τους, η προσμονή στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Το νέο γήπεδο στον Βοτανικό αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον σύλλογο, αποτελώντας τη μόνιμη έδρα της ομάδας και ένα σύγχρονο αθλητικό και ψυχαγωγικό κέντρο για τα επόμενα χρόνια.

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