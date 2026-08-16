Ντόρτμουντ: Συμφώνησε με Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Τζόι Φέερμαν

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει φτάσει σε συμφωνία με την PSV Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Τζόι Φέερμαν. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του Ολλανδού χαφ, με τη Ντόρτμουντ να καταβάλλει το ποσό των 21,5 εκατ. ευρώ.

Ο Φέερμαν αναμένεται να ταξιδέψει στη Γερμανία και να περάσει την Δευτέρα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει στη συνέχεια πενταετές συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους».