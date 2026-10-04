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Εθνική Ελλάδας: Χάνουν το ματς με την Ολλανδία λόγω καρτών Ζαφείρης και Σάλιακας

Δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Χρήστου Ζαφείρη και του Μανώλη Σάλιακα για το Ολλανδία - Ελλάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Εθνική Ελλάδας: Χάνουν το ματς με την Ολλανδία λόγω καρτών Ζαφείρης και Σάλιακας
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Εκτός της εκτός έδρας αναμέτρησης της Εθνικής μας απέναντι στην Ολλανδία θα παραμείνουν οι Χρήστος Ζαφείρης και Μανώλης Σάλιακας καθώς με την κίτρινη κάρτα που αμφότεροι αντίκρυσαν στο ματς με τη Γερμανία, συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες και θα είναι τιμωρημένοι

Έτσι θα χάσουν το Ολλανδία - Ελλάδα στις 13 Νοεμβρίου, το οποίο είναι το επόμενο χρονικά παιχνίδι της Εθνικής μας για το Nations League.

Στο όριο καρτών πριν τον αγώνα εκτός από τους Ζαφείρη, Σάλιακα ήταν και οι Τζολάκης, Κουρμπέλης.

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