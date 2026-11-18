Μανρέσα – ΠΑΟΚ 80-88: «Ατσάλινος» με ανατροπή και σπουδαίο «διπλό»
Ο «Δικέφαλος» από το -15 έκανε σπουδαία επιστροφή στο ματς και έφυγε με νίκη από την Ισπανία, φτάνοντας το ρεκόρ του στο 6-2. Καθοριστικοί Ταϊρί και Χάτζινς.
Στο τέλος μίλησε η ποιότητα και η ψυχή. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ηττηθεί και έτσι ο «Δικέφαλος» πήρε σπουδαία νίκη στον 8ο αγώνα του στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν στην έδρα της Μανρέσα με 88-80.
Μια νίκη που τους ανεβάζει στο 8-2 και μόνους δεύτερους στο γκρουπ. Πίσω μόνο απ’ την Μπαχτσεσεχίρ που έχει 7-1. Οι Ισπανοί έπεσαν στο 5-3, με τον ΠΑΟΚ να τους έχει νικήσει δύο φορές!
Ο εκπληκτικός Ταϊρί με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς. Καθοριστικός ο Χάτζινς με 18, ενώ 11 πρόσθεσε ο Μήτρου-Λονγκ. Για τους ηττημένους, Άλεν με 24 και Οριόλα με 14 οι μόνοι που ξεχώρισαν.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έκανε σπουδαία επιστροφή στο ματς, καθώς φαινόταν να μην το έχει στον έλεγχό της. Η Μανρέσα ήταν μπροστά με απόσταση κοντά στα διψήφια επίπεδα σε όλο το πρώτο μέρος. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται με 15 πόντους (63-48).
Εκεί ο ΠΑΟΚ με εξαιρετικούς Ταϊρί και Χάτζινς… άλλαξε ταχύτητα. Με σερί 3-18 ισοφάρισε σε 66-66 και πήρε την ψυχολογία. Από εκείνο το σημείο η ελληνική ομάδα ουσιαστικά δεν κοίταξε πίσω της! Οδήγησε το ματς με ασφάλεια, μεγάλα σουτ και εξαιρετικές άμυνες στο 80-88.
Τα δεκάλεπτο: 31-19, 50-43, 69-70, 80-88
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EUROCUP - GROUP 4
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου
Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (Βουλγαρία)-Ουλμ (Γερμανία) 86-78
Ρόμα Basketball (Iταλία)-Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία) 70-92
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου
Μανρέσα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ 80-88
Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Λιετκαμπέλις (Λιθουανία) 91-84
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Μπαχτσεσεχίρ 7-1
- ΠΑΟΚ 6-2
- Μανρέσα 5-3
- Λιετκαμπέλις 3-5
- Ουλμ 3-5
- Ρόμα Basketball 3-5
- Μπόσνα Σαράγεβο 3-5
- Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 2-6