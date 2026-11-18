Στο τέλος μίλησε η ποιότητα και η ψυχή. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ηττηθεί και έτσι ο «Δικέφαλος» πήρε σπουδαία νίκη στον 8ο αγώνα του στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν στην έδρα της Μανρέσα με 88-80.

Μια νίκη που τους ανεβάζει στο 8-2 και μόνους δεύτερους στο γκρουπ. Πίσω μόνο απ’ την Μπαχτσεσεχίρ που έχει 7-1. Οι Ισπανοί έπεσαν στο 5-3, με τον ΠΑΟΚ να τους έχει νικήσει δύο φορές!

Ο εκπληκτικός Ταϊρί με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς. Καθοριστικός ο Χάτζινς με 18, ενώ 11 πρόσθεσε ο Μήτρου-Λονγκ. Για τους ηττημένους, Άλεν με 24 και Οριόλα με 14 οι μόνοι που ξεχώρισαν.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έκανε σπουδαία επιστροφή στο ματς, καθώς φαινόταν να μην το έχει στον έλεγχό της. Η Μανρέσα ήταν μπροστά με απόσταση κοντά στα διψήφια επίπεδα σε όλο το πρώτο μέρος. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται με 15 πόντους (63-48).

Εκεί ο ΠΑΟΚ με εξαιρετικούς Ταϊρί και Χάτζινς… άλλαξε ταχύτητα. Με σερί 3-18 ισοφάρισε σε 66-66 και πήρε την ψυχολογία. Από εκείνο το σημείο η ελληνική ομάδα ουσιαστικά δεν κοίταξε πίσω της! Οδήγησε το ματς με ασφάλεια, μεγάλα σουτ και εξαιρετικές άμυνες στο 80-88.

Τα δεκάλεπτο: 31-19, 50-43, 69-70, 80-88

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.

EUROCUP - GROUP 4

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου

Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (Βουλγαρία)-Ουλμ (Γερμανία) 86-78

Ρόμα Basketball (Iταλία)-Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία) 70-92

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου

Μανρέσα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ 80-88

Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Λιετκαμπέλις (Λιθουανία) 91-84

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ