Ο γιος του Αντσελότι αποκάλυψε το μεγάλο πρόβλημα της Ρεάλ: «Έχασε κάτι που δεν θα ξαναβρεί»

Τον λόγο για τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να αναζητά την αγωνιστική της ισορροπία στη μεσαία γραμμή ανέλυσε ο Ντάβιντε Αντσελότι, με τον νυν τεχνικό της Λιλ που πραγματοποιεί φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν και φυσικά γιο του Κάρλο, να στέκεται ιδιαίτερα στην απουσία των Τόνι Κρόος και Λούκα Μόντριτς.

Σε συνέντευξή του στην «AS», ο Αντσελότι ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί τα λόγια του να εκληφθούν ως κριτική προς τη σημερινή Ρεάλ. Ωστόσο, εξήγησε ότι η αποχώρηση παικτών με τα χαρακτηριστικά των Κρόος και Μόντριτς άλλαξε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα μπορεί να αναπτύξει το παιχνίδι της.

«Όταν έπαιζαν ο Μόντριτς ή ο Κρόος, η μπάλα έφτανε στον συμπαίκτη κάθε φορά που γινόταν κίνηση στον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το κάθετο ποδόσφαιρο δεν σημαίνει μόνο να τρέχουν οκτώ παίκτες»

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό και να βρει με ακρίβεια τους συμπαίκτες του όταν αυτοί κινούνται προς την αντίπαλη περιοχή.

«Για να παίξεις κάθετα, χρειάζεσαι κάποιον που ξέρει να δίνει την πάσα. Το κάθετο ποδόσφαιρο δεν σημαίνει μόνο να έχεις οκτώ παίκτες που μπορούν να τρέξουν. Χρειάζεται και κάποιος που μπορεί να τους τροφοδοτήσει», εξήγησε ο Αντσελότι.

Ιδιαίτερα για τον Κρόος, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024, ο προπονητής της Λιλ ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος. Τόνισε πως ο Γερμανός είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τον ρυθμό ενός αγώνα και να τον οδηγεί στον δικό του ρυθμό, κάτι που θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθεί.

Η αποχώρηση του Κρόος, σε συνδυασμό με το τέλος της παρουσίας του Μόντριτς στη Μαδρίτη, άφησε ένα αγωνιστικό κενό που, σύμφωνα με την ανάλυση του Ντάβιντε Αντσελότι, δεν αφορά απλώς την ποιότητα ενός μεμονωμένου ποδοσφαιριστή. Αφορά κυρίως την ικανότητα της Ρεάλ να ελέγχει το παιχνίδι και να μετατρέπει τις κινήσεις των επιθετικών της σε πραγματικές ευκαιρίες μέσω της σωστής πάσας.

«Δεν μπορείς να πεις ότι χρειάζεσαι έναν νέο Κρόος, γιατί δεν υπάρχει άλλος Κρόος», τόνισε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος της απώλειας για τη Ρεάλ.