Το τεστ DNA βγήκε... θετικό: Ο Αντσελότι Τζούνιορ «τρελαίνει» τη Γαλλία

Η πρόσληψη του γιου του Κάρλο Αντσελότι, Ντάβιντε, ως νέου προπονητή της Λιλ έχει αποδειχθεί, μέχρι στιγμής, απόλυτη επιτυχία.

Στην πρώτη του προπονητική δουλειά Ευρώπη, ο Ιταλός οδηγεί τον σύλλογο της βόρειας Γαλλίας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Ligue 1 μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ενώ το έργο του στον πάγκο κέρδισε γρήγορα τους οπαδούς της Λιλ, οι οποίοι σταδιακά ξεπερνούν την κληρονομιά που άφησε ο προκάτοχός του, Μπρούνο Ζενέσιο.

Η νίκη με 2-0 επί της Τρουά την Κυριακή (13/09) έστειλε τους «Les Dogues» στην κορυφή της βαθμολογίας, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι ίσως καταφέρουν να παραμείνουν στη μάχη για τον τίτλο μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Έχουμε ακόμα πράγματα να βελτιώσουμε», τόνισε ο Αντσελότι αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν ρωτήθηκε για τη θέση της Λιλ στην κορυφή της Ligue 1.

Ποιος είναι ο Ντάβιντε Αντσελότι

Ο Ιταλός επέλεξε να χαράξει τη δική του πορεία, αφού πέρασε χρόνια δουλεύοντας δίπλα-δίπλα με τον πατέρα του, Κάρλο. Η συμβολή του στο παρασκήνιο ήταν καθοριστική στην πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης προς δύο τίτλους στο Τσάμπιονς Λιγκ σε τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης περιόδου που εργάστηκαν μαζί στον σύλλογο.

Ο Ντάβιντε αποφάσισε τελικά ότι ήρθε η ώρα να κάνει το μεγάλο βήμα και να αναλάβει καθήκοντα προπονητή. Μετά από μια όχι και τόσο πετυχημένη πρώτη θητεία στη Μποταφόγκο και αφού ανέλαβε ρόλο στο προπονητικό επιτελείο της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026, στα γήπεδα Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, αποφάσισε να μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Λιλ.

Πώς μετακόμισε στη Λιλ

Ο πρόεδρος της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ, ήταν αυτός που έπεισε τον Ντάβιντε να μετακομίσει στη Βόρεια Γαλλία. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν εδώ και χρόνια, όπως αναφέρει η AS. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κάρλο Αντσελότι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γάλλος αξιωματούχος κατείχε τη θέση του αθλητικού διευθυντή των Παριζιάνων. Εκεί ήταν που έχτισαν μια ισχυρή σχέση, η οποία τελικά θα οδηγούσε στον διορισμό του Αντσελότι Τζούνιορ ως προπονητή της Λιλ χρόνια αργότερα.

Ο Ντάβιντε το καλοκαίρι δεν έχασε χρόνο. Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στους 16 του Μουντιάλ με 2-1, «σήκωσε» κατευθείαν μανίκια, έφτασε στο Luchin, την έδρα του προπονητικού συγκροτήματος της Λιλ, και άρχισε αμέσως να εργάζεται.

Το φοβερό του ξεκίνημα

Μόνο δύο γκολ της PSG στις καθυστερήσεις σε έναν αγώνα όπου η Λιλ προηγούνταν με 2-0 μέχρι το 90ό λεπτό, στέρησαν από τον Αντσελότι το τέλειο ξεκίνημα στη Γαλλία.

Το ντεμπούτο του στο Τσάμπιονς Λιγκ άφησε επίσης θετική εντύπωση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, ωστόσο, μια πρόωρη κόκκινη κάρτα για τον Έθαν Εμπαπέ, ανέτρεψε τις πιθανότητες της Λιλ να εξασφαλίσει τη νίκη, με αποτέλεσμα εν τέλει να γνωρίσει την ήττα με 2-3.

Παρόλα αυτά, η ήττα δεν επηρέασε ιδιαίτερα το ηθικό της ομάδας, αφού ανέκαμψε γρήγορα, κατακτώντας μια σημαντική νίκη επί της Τρουά την Κυριακή, ένα αποτέλεσμα που ανέβασε τη Λιλ στην κορυφή της κατάταξης της Ligue 1.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ικανοτήτων του Αντσελότι στη διαχείριση των παικτών φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την περίπτωση του Μπαπέ. Ένας πιο αυστηρός προπονητής ίσως να είχε αφήσει τον Έθαν εκτός αποστολής μετά το κοστοβόρο λάθος του εναντίον της Μπέτις.

Παρά το γεγονός ότι τον άφησε στον πάγκο, ο εξτρέμ αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον Ιταλό πριν μπει στον αγώνα και ανταπόδωσε αυτή την εμπιστοσύνη με ένα υπέροχο γκολ εναντίον της Τρουά.

Ethan Mbappé pour le 2-0 face à Troyes 🫡 pic.twitter.com/v0M52xAJFU — LOSC (@losclive) September 14, 2026

Αυτά είναι τα μαθήματα που ο Αντσελότι έμαθε από τον πατέρα του, έναν από τους σπουδαιότερους man- managers στην ιστορία του αθλήματος. Μάλιστα μετά την αναμέτρηση με τη Τρουά ο Ντάβιντε σε δηλώσεις του στη Γαλλική τηλεόραση παραδέχθηκε πως μιλά με τον Κάρλο μετά από κάθε αγώνα για να αναλύσουν τα όσα έγιναν, χαρίζοντας παράλληλα μια όμορφη στιγμή.