Νέα κόντρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Η FIFPRO Europe στρέφεται κατά της FIFA - «Επικίνδυνα κενά»

Η ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO Europe απαίτησε τη Δευτέρα (14/9) μεταρρυθμίσεις στις δομές λήψης αποφάσεων της FIFA, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση για επενδύσεις του παγκόσμιου οργανισμού, η οποία έχει πλέον εγκαταλειφθεί, αποκάλυψε επικίνδυνα κενά στον τρόπο διακυβέρνησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ένωση δημοσίευσε μια μελέτη στην οποία υποστηρίζεται ότι η πρωτοβουλία «Forward Enterprise» (FFE) της FIFA, η οποία έχει πλέον τεθεί στο ράφι, θα είχε μετατρέψει τις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος σε περιουσιακά στοιχεία για το ιδιωτικό κεφάλαιο, χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση με τους βασικούς ενδιαφερόμενους.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρουσίασε την πρόταση της FFE νωρίτερα φέτος, πριν την αποσύρει λόγω των έντονων αντιδράσεων. Η FIFPRO Europe δήλωσε ότι τα κενά στη διακυβέρνηση που επέτρεψαν την ανάπτυξή της παραμένουν ανεπίλυτα.

«Η FFE ήταν μια προσπάθεια να μετατραπούν οι βασικοί διοργανώσεις του αθλήματος σε ένα επενδύσιμο, εμπορεύσιμο και υποτιμημένο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το ιδιωτικό κεφάλαιο», ⁠αναφέρεται στην έκθεση, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες Player IQ και Football Benchmark.

Η μελέτη δημοσιεύεται εν μέσω μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την ισορροπία δυνάμεων στον παγκόσμιο χώρο του ποδοσφαίρου. Σε δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με τις προσφυγές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA), η FIFA υποστήριξε ότι η αντίθεση στις προτάσεις της οφείλεται σε προσπάθειες διατήρησης της κυρίαρχης θέσης της Ευρώπης στον αθλητισμό.

Το συνδικάτο δήλωσε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες για αύξηση της χρηματοδότησης ανάπτυξης προς τις μικρότερες ομοσπονδίες, αλλά υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός αλληλεγγύης θα πρέπει να διαμορφώνεται από κοινού από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος.

«Οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση για την αύξηση της χρηματοδότησης αλληλεγγύης θα πρέπει να διαμορφώνεται από κοινού, μέσω αξιόπιστης διακυβέρνησης, και όχι να προωθείται μονομερώς», ανέφερε.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι απασχολούσαν 856 παίκτες στο διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και διέθεσαν παίκτες αξίας περίπου 16,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (19,8 δισεκατομμύρια δολάρια), που αντιπροσωπεύουν το 94% της συνολικής αξίας των παικτών του τουρνουά.

Πρόσθεσε ότι και οι 20 νικητές ατομικών βραβείων στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου απασχολούνταν από ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η FIFPRO Europe ανέφερε ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη προστασίας αυτού που περιέγραψε ως «κρίσιμη υποδομή» του ποδοσφαίρου και ζήτησε μια ανεξάρτητη επανεξέταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την εκτελεστική επιτροπή του Συμβουλίου της FIFA, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σημαντικές αλλαγές δεν θα μπορούν να προωθούνται από ένα μόνο γραφείο που ενεργεί μονομερώς.

Η έκθεση επισήμανε ότι το ποσοστό των εσόδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διανέμεται ως χρηματικά έπαθλα στις συμμετέχουσες χώρες είχε μειωθεί σε περίπου 7,7% το 2026 από 10,5% το 2006, παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων του τουρνουά.

«Οι παίκτες λαμβάνουν μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των εσόδων, ενώ οι συμμετέχουσες ομοσπονδίες βασίζονται σε αυτά ως τη μοναδική πηγή εσόδων της FIFA που βασίζεται στην απόδοση», ανέφερε η έκθεση.

Το συνδικάτο προέτρεψε επίσης την επίσημη ένταξη των παικτών, των συλλόγων και των πρωταθλημάτων στη διοίκηση του ποδοσφαίρου, παράλληλα με τις εθνικές ομοσπονδίες.