Premier League: Το σπάνιο «φαινόμενο» που έχει εμφανιστεί μόλις 3 φορές στην ιστορία

Σε περίπτωση που η Λιντς δεν κερδίσει απόψε τη Νιουκάστλ, η αγωνιστική θα κλείσει χωρίς νίκη γηπεδούχου, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και 26 χρόνια!

Premier League: Το σπάνιο «φαινόμενο» που έχει εμφανιστεί μόλις 3 φορές στην ιστορία
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Απόψε (14/09) στις 22:00 πέφτει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ με την αναμέτρηση μεταξύ της Λιντς και της Νιουκάστλ στο Έλαντ Ρόουντ.

Σε περίπτωση που η Λιντς δεν καταφέρει να πάρει το τρίποντο απέναντι στις «Καρακάξες» θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ της ιστορίας της Πρέμιερ Λιγκ και θα πετύχει κάτι που έχει συμβεί μόλις 3 φορές.

Κανένα από τα εννέα πρώτα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής δεν κατέληξε σε νίκη της γηπεδούχου ομάδας, με τέσσερις ισοπαλίες και νίκες εκτός έδρας για τις Ίπσουιτς, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άρσεναλ, Μπράιτον και Μάντσεστερ Σίτι.

Αν η Νιούκαστλ εμποδίσει τη Λιντς να πάρει τους τρεις βαθμούς στο Έλαντ Ρόουντ, αυτό θα σημαίνει ότι, για τέταρτη μόνο φορά στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ, θα έχει περάσει μια ολόκληρη αγωνιστική χωρίς καμία νίκη γηπεδούχου ομάδας.

Αυτό το σπάνιο φαινόμενο δεν έχει ξανασυμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2000. Τότε, επτά από τους δέκα αγώνες έληξαν ισόπαλοι, ενώ οι Σαουθάμπτον, Γουέστ Χαμ και Τσάρλτον Αθλέτικ πέτυχαν εκτός έδρας νίκες.

Οι δύο προηγούμενες φορές που συνέβη αυτό ήταν τον Δεκέμβριο του 1996 και την ημέρα των Χριστουγέννων του 1994 — η δεύτερη ήταν η τελευταία σεζόν κατά την οποία 22 ομάδες αγωνίζονταν στο πρωτάθλημα, πριν μειωθούν σε 20.

Αυτή είναι η 1.308η αγωνιστική από την έναρξη της Πρέμιερ Λιγκ τον Αύγουστο του 1992. Με τρεις προηγούμενες περιπτώσεις στις 1.307 πλήρεις αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ μέχρι σήμερα, αυτό σημαίνει ότι ένα Σαββατοκύριακο χωρίς καμία εντός έδρας νίκη έχει σημειωθεί στο 0,22% των αγωνιστικών εβδομάδων.

Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε μία φορά κάθε 11,5 σεζόν σε ένα πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών.

Τα μάτια απόψε αναμφίβολα θα είναι πάνω στη Λίντς.

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