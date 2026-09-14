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Γιάκιτς: «Υπέροχο συναίσθημα το ντεμπούτο μου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ»

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς συνδύασε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Κροάτη χαφ να στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω των social media.

Γιάκιτς: «Υπέροχο συναίσθημα το ντεμπούτο μου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ»
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Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη, επικρατώντας με 2-0 στο Γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της Super League.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του «Δικεφάλου» ο Κρίστιαν Γιάκιτς, με τον Κροάτη μέσο, λίγο μετά το τέλος του αγώνα να στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω των social media στον κόσμο της ομάδας.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Περήφανος για την ομάδα, περήφανος για το αποτέλεσμα και ευγνώμων για την απίστευτη στήριξη των φιλάθλων μας στο ντέρμπι της πόλης. Ξεχωριστό συναίσθημα να κάνω το ντεμπούτο μου με αυτή τη φανέλα. Έπεται συνέχεια».

https://www.instagram.com/p/DdQvJVJjcy5/
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