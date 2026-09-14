Λαμίν Γιαμάλ: «Εγώ και ο Εμπαπέ οι καλύτεροι στον κόσμο - Αξίζω τη Xρυσή Mπάλα»

Η μάχη για τη φετινή «Χρυσή Μπάλα» είναι στην τελική της ευθεία με την ατμόσφαιρα να έχει «ζεσταθεί» για τα καλά και τον Λαμίν Γιαμάλ ήδη να προαλείφεται για την κατάκτησή της.

Στην διεκδίκηση της φετινής «Ballon d'Or» που θα απονεμειθεί στις 26 Οκτωβρίου, το France Football, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, ωστόσο ο Γιαμάλ έχρισε τον εαυτό του αλλά και τον Κιλιάν Εμπαπέ ως τους δύο επικρατέστερους για την κατάκτήση της.

Ο Γιαμάλ μίλησε στην εκπομπή «El Mundo de Valdano», που μεταδίδεται μέσω του Movistar, σε μια συνέντευξη που θα δημοσιευτεί την επόμενη Παρασκευή. Αυτή τη φορά, ο αστέρας της Μπαρτσελόνα ήταν ίσως πιο σαφής από ποτέ σχετικά με το ποιος πιστεύει ότι πρέπει να κερδίσει το «Ballon d'Or».

Η Ισπανική εφημερίδα «Sport» δημοσίευσε ένα μικρό απόσπασμα από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη του Γιαμάλ, με τον Ισπανό σουπερσταρ να εξομολογείται σε ποιον θα έδινε ο ίδιος τη χρυσή μπάλα.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν ίσως μόνο δύο παίκτες που είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά εγώ το αξίζω φέτος», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε:

Για μένα, ο Κιλιάν Εμπαπέ και εγώ είμαστε οι δύο καλύτεροι παίκτες, και όποιος παρακολουθεί τους αγώνες το ξέρει αυτό.

Ο Εμπαπέ είχε δώσει τη δική του γνώμη του λίγες μέρες νωρίτερα. «Πάντα πίστευα ότι το Ballon d'Or πρέπει να απονέμεται σε διαφορετικό παίκτη. Φυσικά υπάρχει και η συλλογική πλευρά, η οποία είναι σημαντική, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Αλλά πρόκειται για ατομικό βραβείο».

Το μόνο σίγουρο είναι πως η συνέντευξη του Γιαμάλ που θα κυκλοφορήσει ολόκληρη την Παρασκευή (18/9), θα είναι γεμάτη ατάκες που θα συζητηθούν...