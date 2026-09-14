Πότε κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα και τι ισχύει με τους ελεύθερους

Οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος έχουν διορία μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη για να ενισχυθούν και να προσθέσουν τις τελευταίες πινελιές στα ρόστερ τους. Όπως έχει ορίσει η ΕΠΟ, η θερινή μεταγραφική περίοδος για τις ΠΑΕ ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Μέχρι τότε μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο διεθνείς όσο και εγχώριες κινήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταγραφές, επανεγγραφές και δανεισμοί ποδοσφαιριστών.

Τι ισχύει με τους ελεύθερους

Παράλληλα υπάρχει και μια δεύτερη προθεσμία η οποία αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που δεν δεσμεύονται με συμβόλαιο με κάποια ομάδα. Το συγκεκριμένο παράθυρο ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στις ΠΑΕ να αποκτήσουν παίκτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται ελεύθεροι. Ωστόσο υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να πληρείται.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, ένας επαγγελματίας μπορεί να εγγραφεί σε νέα ομάδα στο συγκεκριμένο διάστημα εφόσον το συμβόλαιό του είχε λήξει ή είχε τερματιστεί με κοινή συναίνεση πριν από το τέλος της κανονικής μεταγραφικής περιόδου.

Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να λύσει απλώς το συμβόλαιό του μετά τις 15 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από μία ΠΑΕ το παράθυρο των ελεύθερων για την απόκτησή του.

Έτσι οι δύο σημαντικές ημερομηνίες που οι ΠΑΕ λαμβάνουν υπόψιν τους είναι η 15η Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση του μεταγραφικού παραθύρου και η 29η Σεπτεμβρίου για την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.