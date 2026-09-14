Παναθηναϊκός: H εντυπωσιακή εκτός έδρας φανέλα για τη νέα σεζόν - «Από τη μέρα του αγώνα, κάθε μέρα»

Την εκτός έδρας φανέλα για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Παναθηναϊκός.

Και σε αυτή, όπως και στην εντός έδρας εμφάνιση, κυριαρχεί η Ακρόπολη που βρίσκεται στο κέντρο της, ενώ το βασικό της χρώμα είναι το λευκό που πλαισιώνεται από πράσινες λεπτομέρειες.

«Από τη μέρα του αγώνα, κάθε μέρα», είναι το μότο στην ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τη φανέλα: