Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και στον Παναθηναϊκό - «Συναγερμός» ενόψει του Σούπερ Καπ στη Ρόδο

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν χτυπηθεί από επιδημία γαστρεντερίτιδας!

Μετά τη σχετική ενημέρωση από την Ένωση, έγινε γνωστό πως και οι «πράσινοι» έχουν μέχρι στιγμής έξι κρούσματα σε μέλη που ταξίδεψαν στη Ρόδο για το φιλικό τουρνουά, κάποιοι εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσηλεία.

Και στις δύο ομάδες, οι οποίες έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι θα προκύψουν κι άλλα, ενώ ακολουθεί στο τέλος του μήνα και το Σούπερ Καπ, το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί το διάστημα (26-27 Σεπτεμβρίου).