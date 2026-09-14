Χάαλαντ, Φόντεν και VAR: Όλα όσα σημάδεψαν το επεισοδιακό ντέρμπι του Μάντσεστερ (vids)

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ για ακόμα μια φορά δεν απογοήτευσε και θύμισε σε όλους πώς πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και πιο έντονες αναμετρήσεις στο «Νησί». Μπορεί το ντέρμπι που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της 4ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ να ήταν λίγο πιο φτωχό σε θέαμα, σε μεγάλο βαθμό και εξαιτίας της αναβολής του Φόντεν, ωστόσο δεν υστέρησε καθόλου σε δράμα.

Η αποβολή Ο Ένζο Μαρέσκα είδε από νωρίς την ομάδα του να μένει με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Φιλ Φόντεν, o οποίος διαπληκτίστηκε έντονα και τελικά κλώτσησε τον αρχηγό της Γιουνάιτεντ, αφήνοντας τους «Πολίτες» με αριθμητικό μειονέκτημα από το 23ο λεπτό. Η απόφαση του Mάικλ Όλιβερ να αποβάλει τον Φόντεν σήκωσε πολύ συζήτηση, όχι μόνο γιατί θεωρήθηκε πολύ αυστηρή, αλλά και λόγω της επιείκειας που έδειξε στον Φερνάντες, ο οποίος φαίνεται να είναι αυτός που ξεκινάει τον διαπληκτισμό.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στο βίντεο ο Μπρούνο είναι αυτός που αρχικά γκρεμίζει τον Φόντεν με αγκωνιά στην πλάτη και στη συνέχεια όσο ο Άγγλος είναι πεσμένος στο χορτάρι ο Φερνάντες τον κλωτσάει στην πλάτη, με αποτέλεσμα ο Φόντεν να αντιδράσει έντονα, να κλωτσήσει τον Πορτογάλο και να φύγει για τα αποδυτήρια.

Η απόφαση σχολιάστηκε έντονα και από αρκετούς πρώην παίκτες με τον Ρόι Κιν να είναι ο πρώτος που κατακεραύνωσε τον διαιτητή κριτικάροντας έντονα τον Μπρούνο και χαρακτηρίζοντας τον «βίαιο».

«Ο Μπρούνο μπαίνει, τον ανατρέπει, κάνει σαφώς φάουλ και του δίνει ένα κλοτσιά ενώ είναι στο έδαφος. Ο Φόντεν σηκώνεται, αντιδρά, και τώρα αποβάλλεται. Υποθέτω ότι αυτό θεωρείται βίαιη συμπεριφορά, αλλά για μένα ο Μπρούνο είναι αυτός που συμπεριφέρεται βίαια εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο Ρόι Κιν. Έντονος ήταν και ο Γκάρι Νέβιλ, διαφωνώντας επίσης με την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Φόντεν και δήλωσε πως «εξεπλάγει που ο Φερνάντες γλίτωσε κάθε τιμωρία, αφού φαινόταν να κλώτσησε πρώτος τον Φόντεν».

Το γκολ και η απολογία της Pro Ref Αν η κόκκινη του Φόντεν στο 23 ήταν μια φορά αμφιλεγόμενη και μονοπώλησε τις συζητήσεις στο ημίχρονο της αναμέτρησης, η φάση που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων (και σωστά) ήταν το γκολ του Χάαλαντ που έκρινε το ντέρμπι και έδωσε το τρίποντο στην Σίτι διατηρώντας τη στην κορυφή με 4/4 νίκες, μαζί με την Άρσεναλ.

Το πολύτιμο γκολ σημειώθηκε στο 60ο λεπτό όταν ο Γκβάρντιολ πάτησε περιοχή και επιχείρησε μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Χαάλαντ, με τον Νορβηγό να βρίσκει για ακόμα μια φορά δίχτυα και να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των ντέρμπι των Μάντσεστερ.

Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε με τον βοηθό να σηκώνει το σημαιάκι για οφσάιντ Μετά τον έλεγχο του VAR, ωστόσο, το γκολ μέτρησε, καθώς το ημιαυτόματο σύστημα έδειξε πως ο Ντόργκου κάλυπτε τον Νορβηγό επιθετικό.

Ωστόσο υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες από τη πλευρά των «Κόκκινων Διαβόλων» καθώς ο Έντσο Φερνάντες που βρισκόταν σε θέση οφσάιντ επηρέαζε ξεκάθαρα τη φάση, κάτι που το VAR δεν έλαβε υπόψιν, μετρώντας κανονικά το γκολ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης και αφού η Σίτυ «δραπέτευσε» με τους 3 βαθμούς.

Η Pro Ref (επιτροπή διαιτησίας) αναγνώρισε πως, παρότι ο Χάαλαντ καλυπτόταν και ήταν κανονικά τοποθετημένος, το VAR δεν έλαβε υπόψη του την πιθανή επιρροή του Έντσο Φερνάντες στη φάση.

Η επίσημη τοποθέτηση:

«Διαπιστώθηκε ότι ο Έντσο Φερνάντες δεν έπαιξε τη μπάλα και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε παράβαση οφσάιντ είναι υποκειμενική· ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, το VAR δεν αναγνώρισε τις πιθανές επιπτώσεις της θέσης του και θα έπρεπε να είχε προτείνει επανεξέταση επί του γηπέδου. «Έχει γίνει επικοινωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σήμερα το βράδυ για να αναγνωρίσουμε αυτό που θεωρούμε λάθος κρίσης. Θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του περιστατικού.»