Παναθηναϊκός: Παρελθόν και επίσημα ο Πάντοβιτς - Η νέα του ομάδα

Ο Μίλος Πάντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο από τον Παναθηναϊκό.

Το Τριφύλλι ανακοίνωσε την παραχώρηση του 22χρονου επιθετικού στη Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο με τη μορφή δανεισμού.

Ο 24χρονος Σέρβος επιθετικός έχει αγωνιστεί συνολικά σε 33 παιχνίδια με απολογισμό 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ για την απόκτηση του το καλοκαίρι του 2025 ο Παναθηναϊκός έβγαλε από τα ταμεία του ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Ο Σέρβος επιθετικός θα παραμείνει στη σέρβικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027».