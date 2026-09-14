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Παναθηναϊκός: Παρελθόν και επίσημα ο Πάντοβιτς - Η νέα του ομάδα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στη Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο.

Παναθηναϊκός: Παρελθόν και επίσημα ο Πάντοβιτς - Η νέα του ομάδα
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Ο Μίλος Πάντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο από τον Παναθηναϊκό.

Το Τριφύλλι ανακοίνωσε την παραχώρηση του 22χρονου επιθετικού στη Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο με τη μορφή δανεισμού.

Ο 24χρονος Σέρβος επιθετικός έχει αγωνιστεί συνολικά σε 33 παιχνίδια με απολογισμό 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ για την απόκτηση του το καλοκαίρι του 2025 ο Παναθηναϊκός έβγαλε από τα ταμεία του ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Ο Σέρβος επιθετικός θα παραμείνει στη σέρβικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027».

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