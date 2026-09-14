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Ολυμπιακός: Πρόταση για Μουαντιλμαντζί - Στο κάδρο Τσε Άνταμς και Μπόρχα Ιγκλέσιας

Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση επιθετικού πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, με τον Μάριους Μουαντιλμαντζί να βρίσκεται στο προσκήνιο και τις περιπτώσεις των Τσε Άνταμς και Μπόρχα Ιγκλέσιας να εξετάζονται.

Ολυμπιακός: Πρόταση για Μουαντιλμαντζί - Στο κάδρο Τσε Άνταμς και Μπόρχα Ιγκλέσιας
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια για την ολοκλήρωση του ρόστερ του, με την απόκτηση ενός επιθετικού να αποτελεί την προτεραιότητα των τελευταίων ημερών πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στις 15 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για τον Μάριους Μουαντιλμαντζί. Η πρόταση αφορά τριετές συμβόλαιο προς τον 28χρονο υψηλόσωμο φορ της Σάμσουνσπορ, ο οποίος έχει ύψος 1,90μ. και έχει γεννηθεί στις 22 Ιανουαρίου 1998.

Για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, η τουρκική ομάδα έχει θέσει αυτή τη στιγμή ως οικονομική απαίτηση το ποσό των 8.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός εξετάζει κι άλλες επιλογές για την κορυφή της επίθεσης, καθώς βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με την Τορίνο για τον Τσε Άνταμς, με τον 30χρονο Σκωτσέζο να αποτελεί και τη φετινή σεζόν βασική επιλογή της ιταλικής ομάδας.

Στη λίστα των «ερυθρόλευκων» έχει προστεθεί κι ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ο 33χρονος επιθετικός έχει χάσει τη θέση του βασικού στη Θέλτα, γεγονός που έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στο να εξετάζει τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης.

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