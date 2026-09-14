ΑΕΚ: Πού ταξιδεύει το μυαλό όταν φεύγει από τη Νέα Φιλαδέλφεια;

Κάτι έχει αλλάξει φέτος στην ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή πρωταθληματική σεζόν και δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να το εντοπίσει… Αρκεί να δει τι συμβαίνει όταν η «Ένωση» απομακρύνεται από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στον Ναό της η ΑΕΚ δείχνει αυτή τη στιγμή σχεδόν υπερφυσική. Έχει ένταση, αυτοπεποίθηση, επιθετικότητα, καθαρό μυαλό και την ικανότητα να επιβάλει τον ρυθμό της. Μακριά από αυτόν, όμως, η εικόνα αλλάζει. Όχι δραματικά, αλλά αρκετά ώστε να έχουν ήδη χαθεί βαθμοί που στην οικονομία του πρωταθλήματος μπορούν να παίξουν σημαντικό ρολο.

Στα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ προηγήθηκε και τελικά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη, ήτοι όταν ήρθε η ώρα να διαχειριστεί το προβάδισμά της, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα που παρουσίαζε πέρυσι.

Η περσινή ΑΕΚ, όταν έβρισκε το 1-0, ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει. Χαμήλωνε τον ρυθμό όταν χρειαζόταν, έλεγχε τον χώρο και τις καταστάσεις, έκοβε τον ενθουσιασμό του αντιπάλου και, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, «κλείδωνε» το παιχνίδι. Δεν ήταν πάντα εντυπωσιακή, ήταν όμως αποτελεσματική κι ήξερε να παίρνει αυτό που χρειαζόταν. Φέτος αυτό δεν συμβαίνει με την ίδια συνέπεια.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Μήπως το Champions League έχει ήδη αρχίσει να… ξελογιάζει τα μυαλά; Μήπως οι νέες προσθήκες, όπως ο Ζούμπκοφ, ο Καϊρίνεν κι ο Λυκογιάννης, χρειάζονται ακόμη χρόνο για να προσαρμοστούν πλήρως και οι διαθέσιμες επιλογές δεν είναι ακόμα όσες θα ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς; Ή μήπως υπάρχει, έστω και υποσυνείδητα, μια χαλάρωση από παίκτες που πέρυσι έφτασαν στην κορυφή και τώρα καλούνται να ξαναβρούν την ίδια «πείνα»;

Πρώτα ευθύνεται το «όπου ταξιδεύει το μυαλό» κι ύστερα το «πόσο αντέχει το κορμί». Αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να βρει και να διορθώσει ο Νίκολιτς, ο οποίος, άλλωστε, μετά το 1-1 στην Τρίπολη δεν κρύφτηκε. Έτσι κι αλλιώς, δεν το συνηθίζει ο Σέρβος, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για ό,τι αρνητικό παρουσιάζει η ομάδα και χαρακτήρισε απαράδεκτα τα λάθη που γίνονται. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάτι που δεν έχει γίνει αντιληπτό από τον ίδιο. Ούτε όμως μπορεί να αντιμετωπίζεται κάθε απώλεια ως μια κακή παρένθεση.

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα, όπου έχει συμπληρώσει 28 αγώνες χωρίς ήττα, με 18 νίκες και 10 ισοπαλίες. Φέτος, αν εξαιρέσουμε το Super Cup που κρίθηκε στα πέναλτι, δεν έχει γνωρίσει ήττα σε καμία διοργάνωση. Αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο και δεν γίνεται να αγνοηθεί.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι ότι η ΑΕΚ έγινε ξαφνικά κακή ομάδα. Το αντίθετο… Στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει δείξει ότι διαθέτει ποιότητα, ένταση και αγωνιστικό επίπεδο για πολύ υψηλές απαιτήσεις. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να μεταφέρει όλα αυτά και μακριά από το «σπίτι» της.

Το πρωτάθλημα, άλλωστε, δεν θα κριθεί μόνο στα μεγάλα βράδια της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά θα κριθεί κυρίως στα παιχνίδια που δεν έχουν την ίδια λάμψη, εκεί όπου χρειάζεται καθαρό μυαλό, υπομονή και σωστή διαχείριση μιας κατάστασης που μοιάζει να ελέγχεται.

Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο -4 από την κορυφή. Κανείς δεν πήρε, ούτε έχασε, πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο, μπορεί όμως κάλλιστα να χάσει επαφή μέχρι τον Νοέμβριο, αν συνεχίσει να αφήνει βαθμούς σε παιχνίδια που έχει στα χέρια της.

Επίσης, υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που δεν γίνεται να μπει στην άκρη. Αν η λάμψη των «αστεριών» σε παιχνίδια κόντρα σε Λέφσκι και ΛΑΣΚ είναι αρκετή για να… ξελογιάσει το μυαλό, τι θα συμβεί όταν η ΑΕΚ παίξει με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία ή υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια; Η συμμετοχή στο Champions League είναι τεράστια υπόθεση για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ως… παρενέργεια στην προσπάθεια για το repeat.

Η Ευρώπη πρέπει να «μεγαλώσει» την «Ένωση» κι όχι να της πάρει κάτι από την εγχώρια σταθερότητά της. Γιατί η Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να δίνει στην ομάδα ώθηση και ενέργεια, το πρωτάθλημα, όμως, θα κριθεί και μακριά και στις αποστολές μακριά από το «σπίτι» της. Εκεί είναι που ο Νίκολιτς πρέπει να βρει την απάντηση στο πιο σημαντικό ερώτημα της στιγμής: πού ταξιδεύει το μυαλό της ΑΕΚ όταν φεύγει από τη Φιλαδέλφεια;

ΥΓ. Και φυσικά μετά τα όσα έγιναν και στην Τρίπολη, η πίεση για «διπλό» στον Βόλο έχει μεγαλώσει πολύ. Διαφορετικά η ΑΕΚ θα χάσει πολύ σημαντικό έδαφος και θα πρέπει να ζήσει με την εσωστρέφεια για τρεις εβδομάδες, που διαρκεί η διακοπή για τους αγώνες της Εθνικής.