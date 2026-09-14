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Μεγάλο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Εννιά παίκτες έχουν τεθεί νοκ άουτ – Ανησυχία ενόψει Super Cup

Γαστρεντερίτιδα και τραυματισμοί έχουν βγάλει νοκ άουτ εννιά παίκτες της ΑΕΚ, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να «πονοκεφαλιάζει», ενόψει και του Super Cup, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το τέλος του μήνα.

Βαγγέλης Πάτας

Μεγάλο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Εννιά παίκτες έχουν τεθεί νοκ άουτ – Ανησυχία ενόψει Super Cup
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Η ΑΕΚ, όπως συνέβη και με τον Παναθηναϊκό, έχει χτυπηθεί από επιδημία γαστρεντερίτιδας!

Συγκεκριμένα, τα κρούσματα στην «Ένωση» έχουν φτάσει τα οκτώ, εκ των οποίων τα πέντε είναι παίκτες (τα άλλα αφορούν δύο προπονητές και ένα ακόμη μέλος του τιμ). Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τους τέσσερις τραυματίες που υπάρχουν ήδη, ο αριθμός των παικτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός δράσης φτάνει τους εννέα, κάτι που προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα της ομάδας.

Το γεγονός αυτό προκαλεί προβληματισμό στην ΑΕΚ, όπου έχουν περιορίσει σημαντικά οι διαθέσιμες λύσεις και πλέον μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί το πρόβλημα τις επόμενες ημέρες, με το Super Cup να βρίσκεται στον ορίζοντα (26-27 Σεπτεμβρίου).

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