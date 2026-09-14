Τότεναμ: Νοκ άουτ για δύο μήνες ο Μούντρικ

Άσχημα είναι τα μαντάτα για τον Μίκαιλο Μούντρικ, του οποίου η ποινή για ντόπινγκ έληξε πρόσφατα, ωστόσο θα μέινει για περίπου δύο μήνες εκτός δράσης , με αποτέλεσμα η Τότεναμ να στερηθεί τις υπηρεσίες του.

Τότεναμ: Νοκ άουτ για δύο μήνες ο Μούντρικ
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Ο Μούντρικ μετακινήθηκε τη τελευταία ημέρα των μεταγραφών από τη Τσέλσι στη Τότεναμ με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς που ανέρχεται στα 75 εκατομμύρια ευρώ η οποία ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική.

O Ουκρανός εξτρέμ είχε συνεργαστεί με τον Ντε Ζέρμπι και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Ιταλό τεχνικό, μάλιστα, στη διάρκεια της συνύπαρξης τους στην Ουκρανία, να χρίζει φαβορί τον 25χρονο άσο για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» στο μέλλον.

Γιατί άρθηκε η απαγόρευση συμμετοχής του Μούντρικ;

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έδωσε στον Μούντρικ την άδεια να επιστρέψει στο παιχνίδι στα τέλη Ιουλίου μετά από συμφωνία με τον παγκόσμιο οργανισμό αντιντόπινγκ (WADA) που οδήγησε στην απόσυρση της έφεσης του Ουκρανού στο διαιτητικό αθλητικό δικαστήριο (CAS).

Ο παίκτης είχε τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό, μετά από εξέταση που αποκάλυψε χαμηλή παρουσία μελδονίου, μιας απαγορευμένης ουσίας.

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