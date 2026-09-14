Euroleague: Η αυλαία ανοίγει με Super Cup – Οι ώρες και το κανάλι των αγώνων
Η αυλαία της Euroleague ανοίγει με τη διεξαγωγή του 1ου Super Cup, στο οποίο θα λάβει μέρος κι ο Ολυμπιακός.
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της μπασκετικής περιόδου 2026/27 ξεκινά με μια ιστορική πρωτιά, καθώς η Euroleague ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του παρθενικού Super Cup, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην υπερσύγχρονη Etihad Arena στο Άμπου Ντάμπι, το διήμερο Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
Στη μεγάλη αυτή γιορτή θα δώσουν το «παρών» τέσσερις κορυφαίες ομάδες: ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια του 2025, Φενέρμπαχτσε κι η οικοδέσποινα Ντουμπάι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων στο Novasports4 έχει ως εξής:
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
- 16:00 Playmakers | Super Cup Edition
- 17:00 Α’ Ημιτελικός Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
- 19:00 Playmakers | Super Cup Edition
- 20:00 Β’ Ημιτελικός Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Playmakers | Super Cup Edition
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Μικρός τελικός
- 20:00 Τελικός
*To Post Game του τελικού θα ενσωματωθεί στην εκπομπή «Η Ώρα των Πρωταθλητών» του Σαββάτου, που θα ξεκινήσει στις 21:30 στο Novasports Prime.