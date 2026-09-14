· ΑΕΚ · Αστέρας Τρίπολης

Μπρινιόλι: «Kάθε παιχνίδι μάς δίνει κάτι, πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε»

Το μήνυμα του Αλμπέρτο Μπρινιόλι μετά το 1-1 της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Μπρινιόλι: «Kάθε παιχνίδι μάς δίνει κάτι, πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε»
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Η ΑΕΚ άφησε ακόμα δύο βαθμούς σε εκτός έδρας παιχνίδι της, καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στην Αρκαδία.

Ο κορυφαίος της «Ένωσης», Αλμπέρτο Μπρινιόλι στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τη συνέχεια.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram κι αναγνώρισε πως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε η ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως κάθε αγώνας αποτελεί ευκαιρία για βελτίωση και εξέλιξη.

Το μήνυμα του Αλμπέρτο Μπρινιόλι

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά κάθε παιχνίδι μάς δίνει κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά, τη βελτίωση και την πορεία μας προς τα εμπρός. Στρέφουμε το βλέμμα στην επόμενη πρόκληση».

https://www.instagram.com/p/DdQxroojVt2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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