ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό στην «Allwyn Arena» τέθηκαν σε κυκλοφορία.

Η «Ένωση» θέλει να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία της στο θεσμό και αναμένεται να έχει για ακόμη ένα παιχνίδι τη στήριξη του κόσμου της.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 17:45, στην Allwyn Arena.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο και όποιος μικρός φίλος της ομάδας μας επιθυμεί να κλείσει θέση στο Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Τονίζουμε πως σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή».

Οι τιμές ανά θύρα:

Θύρες 19, 20, 21, 22, 23, 25: 15 ευρώ

Θύρες 16, 18, 24, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48: 20 ευρώ

Θύρες 17, 47: 25 ευρώ

Θύρες 27, 37: 30 ευρώ

Θύρες 1, 2, 14, 15, 28, 36: 35 ευρώ

Θύρες 3, 6, 11, 12: 45 ευρώ

Θύρες 30-34: 55 ευρώ

Θύρες 29-35: 60 ευρώ

Θύρες 5, 8, 9, 10: 70 ευρώ

Θύρες 31-33: 185 ευρώ