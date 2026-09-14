Θλίψη στη Γουεστ Χαμ: Πέθανε στα 64 του ο Λούντεκ Μικλόσκο

Θρήνος επικρατεί στο Αγγλικό ποδοσφαίρο για τον χαμό του Λούντεκ Μικλόσκο, ο οποίος είχε συνδέσει έντονα το όνομά του με τη Γουέστ Χαμ οπού αγωνίστηκε για 8 χρόνια.

Θλίψη στη Γουεστ Χαμ: Πέθανε στα 64 του ο Λούντεκ Μικλόσκο
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Ο Μικλόσκο πραγματοποίησε σχεδόν 400 συμμετοχές με τα «Σφυριά» από το 1990 έως το 1998 και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους οπαδούς, οι οποίοι συνέχιζαν να φωνάζουν το όνομά του ακόμη και πολύ καιρό μετά την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Ο ίδιος συνεργάστηκε και αργότερα με τη Γουεστ Χαμ όπου εργάστηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων.

Ο Μικλόσκο διέκοψε τη θεραπεία για τον καρκίνο τον Δεκέμβριο του 2024, τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του.

Λίγες μέρες αργότερα επέστρεψε στο London Stadium της Γουέστ Χαμ για έναν αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Λίβερπουλ, όπου έτυχε υποδοχής ήρωα.

Σε ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ αναφερόταν: «Με βαθιά και έντονη θλίψη η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ ανακοινώνει τον θάνατο του θρυλικού πρώην τερματοφύλακα και προπονητή, Λούντεκ Μικλόσκο.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Λούντεκ, αγαπημένε μας, εμπνευσμένε τερματοφύλακα και ευγενικέ γίγαντα.»

Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει τη μνήμη του άλλοτε τερματοφύλακά της πριν από την έναρξη του αγώνα του τρίτου γύρου του Carabao Cup εναντίον της Φούλαμ την Τρίτη (15/09).

Επίσης, θα αφιερώσουν τον επόμενο εντός έδρας αγώνα τους στο πρωτάθλημα, εναντίον της QPR στις 9 Οκτωβρίου, στον Μικλόσκο, ο οποίος πραγματοποίησε 57 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τη QPR μεταξύ 1998 και 2001 πριν αποσυρθεί.

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