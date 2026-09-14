Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» παρακάμερα από τη νίκη επί του Παναιτωλικού (vid)

Την παρακάμερα από την ευρεία νίκη με 3-0 επί του Παναιτωλικού δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός, δίνοντας στη δημοσιότητα στιγμές από το τέταρτο διαδοχικό του τρίποντο στη Super League.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί των «Καναρινιών», παρέμειναν μόνοι πρώτοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

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