Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» παρακάμερα από τη νίκη επί του Παναιτωλικού (vid)
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο από τη νίκη με τον Παναιτωλικό με 3-0 στο ΟΑΚΑ, που χάρισε στο «τριφύλλι» τη μοναξιά της κορυφής, κάνοντας παράλληλα το 4Χ4 στο πρωτάθλημα.
Την παρακάμερα από την ευρεία νίκη με 3-0 επί του Παναιτωλικού δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός, δίνοντας στη δημοσιότητα στιγμές από το τέταρτο διαδοχικό του τρίποντο στη Super League.
Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί των «Καναρινιών», παρέμειναν μόνοι πρώτοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Δείτε το βίντεο:
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