Παναθηναϊκός: Χωρίς κόσμο με Καλαμάτα - Το «αίτημα» των «πράσινων» και η απάντηση των Μεσσήνιων

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή τους παρουσία στη Super League. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 4Χ4 μετά και το 3-0 επί του Παναιτωλικού και την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή (20/09) με την Καλαμάτα στη Νεάπολη.

Ωστόσο, σ’ αυτήν την αναμέτρηση το «τριφύλλι» δεν θα έχει, για πρώτη φορά φέτος, τη συμπαράσταση των οπαδών του. Η «πράσινη» ΠΑΕ ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ωστόσο, η απάντηση ήταν αρνητική.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι «ασπρόμαυροι» της Μεσσηνίας δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν το «αίτημα» του Παναθηναϊκού, επικαλούμενοι σύμβαση που έχουν υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας για τη φετινή σεζόν, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας.