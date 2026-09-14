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Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0: Ο «Ιστορικός» γιόρτασε τα 136 χρόνια του με γκολάρα Ταβάρες

Ο Πανιώνιος γιόρτασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 136 χρόνια ζωής του, επικρατώντας με 1-0 του Απόλλων Καλαμαριάς χάρη στη γκολάρα του Ταβάρες και έκανε το 2Χ2 στη Superbet League 2.

Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0: Ο «Ιστορικός» γιόρτασε τα 136 χρόνια του με γκολάρα Ταβάρες
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Τη δεύτερή του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις πανηγύρισε ο Πανιώνιος, με τους «κυανέρυθρους» να επικρατούν με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη.

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία για τον «Ιστορικό», καθώς σήμερα συμπληρώνονται 136 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, ενώ το γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες από το 2ο λεπτό ήταν αρκετό για να δώσει το τρίποντο στην ομάδα του Χουάν Φεράντο.

Ο Πανιώνιος έχασε ευκαιρία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Μάναλη για να διευρύνει το προβάδισμα, ενώ στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τους «κυανέρυθρους» να ελέγχουν το προβάδισμα και να σφραγίζουν το τρίποντο μέσα σε όμορφη ατμόσφαιρα στη Νέα Σμύρνη.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ταξιδέψει στην Τρίπολη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR B'.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Βενάρδς, Τσαντήλας, Μπαΐνοβιτς, Ντίας, Πέττας, Μούργος, Μάναλης, Ταβάρες.

Απόλλων Καλαμαριάς: Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Τζαλόσι, Τσιμπούκας, Τσαλακίδης, Ατσκά, Καραμπέρης, Προύντζος, Αθανασίου, Ντιόπ, Λεό.

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