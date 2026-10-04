· Ισπανία

Ντε Λα Φουέντε: «Ο Γιαμάλ είναι στο δρόμο για να γίνει ένας απόλυτος θρύλος του ποδοσφαίρου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Ισπανίας, έχοντας σκοράρει και στα τρία παιχνίδια της στο Nations League, με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε να αποθεώνει τον 19χρονο σταρ της Μπαρτσελόνα.

Ντε Λα Φουέντε: «Ο Γιαμάλ είναι στο δρόμο για να γίνει ένας απόλυτος θρύλος του ποδοσφαίρου»
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Σε εκπληκτική κατάσταση βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στο Nations League. Ο 19χρονος επιθετικός έχει βρει δίχτυα και στα τρία παιχνίδια της εθνικής του ομάδας στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική φόρμα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον νεαρό άσο. Μάλιστα, η αντίδρασή του μετά το τελευταίο γκολ του Γιαμάλ έγινε viral στα social media, πριν ακολουθήσουν και οι δηλώσεις του, όπου αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στις ικανότητες του Γιαμάλ.

«Είναι στο δρόμο να γίνει ένας απόλυτος θρύλος του ποδοσφαίρου ο Γιαμάλ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν ήταν ο μοναδικός Ισπανός παίκτης στη κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα, θα έλεγα ότι είναι απόλυτα ο καλύτερος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες μας και τους σέβομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντε Λα Φουέντε.

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