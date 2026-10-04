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Παναθηναϊκός: Ηττήθηκε στον τελικό του τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» από τον Φλοίσβο

Ο Παναθηναϊκός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» στην Καλαμάτα, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από τον Φλοίσβο Members ΠΑΡΟΝ στον τελικό.

Παναθηναϊκός: Ηττήθηκε στον τελικό του τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» από τον Φλοίσβο
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Τη δεύτερη θέση στο τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» στην Καλαμάτα κατέλαβε η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 από τον Φλοίσβο Members ΠΑΡΟΝ στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» πάλεψαν για τη νίκη, όμως ο Φλοίσβος κατάφερε να επικρατήσει και στα τρία σετ με 25-21, 25-22 και 27-25, κατακτώντας την πρώτη θέση στο τουρνουά.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος είχε την ευκαιρία να κάνει δοκιμές και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί αρκετά στα προηγούμενα φιλικά. Πρώτοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Ντμίτρο Γιάντσουκ και Ράσμους Νίλσεν, οι οποίοι σημείωσαν από 10 πόντους.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες στο Σούπερ Καπ, με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει προσωρινά στην Αθήνα και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Κρήτη, όπου θα συμμετάσχει στο τουρνουά του Ρεθύμνου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 22-25, 25-27).

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