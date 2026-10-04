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Ο Τομ Φαν Βέερτ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Ο Τομ Φαν Βέερτ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με τον 36χρονο να αγωνίζεται στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Τομ Φαν Βέερτ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση
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Ο Τομ Φαν Βέερτ αποφάσισε να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 36 ετών, βάζοντας τέλος σε μία διαδρομή που τα τελευταία πέντε χρόνια συνδέθηκε με το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολλανδός επιθετικός ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2021 για λογαριασμό του Βόλου και πραγματοποίησε εξαιρετική πρώτη σεζόν, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της Stoiximan Super League.

Οι εμφανίσεις του με την ομάδα της Μαγνησίας αποτέλεσαν το «διαβατήριο» για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022. Ο Φαν Βέερτ παρέμεινε στην Ένωση για δύο χρόνια και πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 2023.

Μάλιστα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του με τη φανέλα της ΑΕΚ ήταν το γκολ που σημείωσε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη, την προτελευταία αγωνιστική των playoffs της σεζόν που η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα κατέκτησε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, ο Ολλανδός φορ συνέχισε την καριέρα του στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε για τις δύο τελευταίες σεζόν της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

https://www.instagram.com/p/DeFFph_uCry/
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