Δυσκολεύτηκε, αλλά έμεινε αήττητη στην Τουρκία πριν από τον Ολυμπιακό η Εφές

Η Εφές, παρά τη μαχητικότητα της Μπαντίρμα (που πλησίασε στους 2 στο 39΄ με το 79-81), είχε τον έλεγχο καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, πήρε το διπλό με 85-79 και ετοιμάζεται για την 4η αγωνιστική της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena (9/10, 21:15).

Κομβικός για το διπλό της ομάδας του Πάμπλο Λάσο ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ με 15 πόντους, 2 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ, ενώ σημαντικές λύσεις προσέφεραν και οι Στράζελ (14π., 9α.), Κάι Τζόουνς (11π., 10ρ.), και Μάλκολμ (13π. 3κλ.).

Στον αντίποδα, κορυφαίοι για την Μπαντίρμα ήταν οι Πίτερσον (25π, 4ρ.), Τζιτάριους Γκόρντον (10π., 8ρ., 4α.) και Ζακ Χάνκινς με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Εκτός δωδεκάδας για την Εφές έμειναν οι Ντόζιερ, Κορντινιέ και Μάικ Τζέιμς (που θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 7-9 μήνες).

Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά τη δεύτερη νίκη των φιλοξενούμενων σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα Τουρκίας, ενώ η Μπαντίρμα έπεσε στο 0-2.

Αναντολού Εφές (Λάσο): Λόιντ 15 (3), Στράζελ 14 (1/5τρ., 9ασ.,4ριμπ.), Μάλκολμ 13 (1), Τζόουνς 11 (9ριμπ.), Σάριτς 10 (6ριμπ.), Ράσελ 9 (1), Γιλμάζ 6, Οσμανι 4, Μουτάφ 3 (1), Φερνάντο.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 38-45, 53-61, 79-85