· Ελλάδα

Ελλάδα - Γερμανία Πανζουρλισμός για την άφιξη της Εθνικής - Μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Τούμπα

Σε θερμό κλίμα υπό χειροκροτήματα πραγματοποιήθηκε  η άφιξη της Εθνικής μας ομάδας για την αναμέτρηση με την Γερμανία 

Ελλάδα - Γερμανία Πανζουρλισμός για την άφιξη της Εθνικής - Μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Τούμπα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη είναι η ανυπομονησία για τη σέντρα της κρίσιμης αναμέτρησης της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Β΄ομίλου της League A του Nations League, οπού με νίκη η Εθνική Ελλάδας εξασφαλίζει την παρουσία της στην πρώτη δυάδα που οδηγεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι, από νωρίς ο κόσμος έχει δώσει δυναμικό «παρών» στο γήπεδο της Τούμπας, που θα είναι sold out όπως και στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, για να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μάλιστα, ο κόσμος που έχει από νωρίς συγκεντρωθεί στην Τούμπα επεφύλασσε θερμή υποδοχή στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατά την στιγμή της άφιξής τους.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DeFJjO8u7QE/

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
21:26 ΣΠΟΡ

Handball Premier: Η ΑΕΚ «καθάρισε» τον Αθηναϊκό με 45-30 και έκανε το 4/4

21:15 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ηττήθηκε στον τελικό του τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» από τον Φλοίσβο

21:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα - Γερμανία: Η κρίσιμη αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» στην Τούμπα για το Nations League

20:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι 4 «σταθερές» του Ιβάν - Ποιοι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν και στα τέσσερα ματς

20:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγριο... κράξιμο σε Δώνη από τους Άραβες για τις επιλογές του

20:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Η ενδεκάδα του Κλοπ για το παιχνίδι στην Τούμπα

20:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τομ Φαν Βέερτ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

20:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Με πολλές αλλαγές και Κουλιεράκη, Κυζιρίδη κόντρα στα «πάντσερ»

20:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βασικοί για το Μαρόκο Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν απέναντι στο Μάλι

20:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία Πανζουρλισμός για την άφιξη της Εθνικής - Μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Τούμπα

20:21 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν κάλεσα τάιμ άουτ για να προσβάλω τον Ηρακλή, δουλειά μου να μην επιτρέπω αγγαρείες»

20:16 EUROLEAGUE

Δυσκολεύτηκε, αλλά έμεινε αήττητη στην Τουρκία πριν από τον Ολυμπιακό η Εφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας