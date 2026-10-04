Ελλάδα - Γερμανία Πανζουρλισμός για την άφιξη της Εθνικής - Μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Τούμπα

Μεγάλη είναι η ανυπομονησία για τη σέντρα της κρίσιμης αναμέτρησης της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Β΄ομίλου της League A του Nations League, οπού με νίκη η Εθνική Ελλάδας εξασφαλίζει την παρουσία της στην πρώτη δυάδα που οδηγεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι, από νωρίς ο κόσμος έχει δώσει δυναμικό «παρών» στο γήπεδο της Τούμπας, που θα είναι sold out όπως και στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, για να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μάλιστα, ο κόσμος που έχει από νωρίς συγκεντρωθεί στην Τούμπα επεφύλασσε θερμή υποδοχή στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατά την στιγμή της άφιξής τους.

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