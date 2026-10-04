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Ελλάδα - Γερμανία: Χωρίς Τετέι η «γαλανόλευκη» - Ο λόγος που μένει εκτός

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παραταχθεί χωρίς τον φορ του Παναθηναϊκού στην Τούμπα.

Ελλάδα - Γερμανία: Χωρίς Τετέι η «γαλανόλευκη» - Ο λόγος που μένει εκτός
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Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι στην αποστολή της θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας τη Γερμανία στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική της League A του Nations League, όπως προκύπτει από τη λίστα που δημοσίευσε η UEFA.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Η απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον αφήσει εκτός αφορά αποκλειστικά τον αγωνιστικό σχεδιασμό για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο Τετέι είχε ξεκινήσει βασικός στο προηγούμενο παιχνίδι της «γαλανόλευκης» απέναντι στη Γερμανία, ενώ είχε αγωνιστεί ως αλλαγή και στις αναμετρήσεις με τη Σερβία και την Ολλανδία.

Από την αποστολή για το παιχνίδι της Τούμπας απουσιάζει επίσης ο Νεκτάριος Τριάντης.

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