Ελλάδα – Γερμανία: Πού θα δείτε τη μεγάλη μάχη της Εθνικής στην Τούμπα

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή με επτά βαθμούς και θέλει να διατηρήσει τη θέση του στον όμιλο, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα με νίκη να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη δυάδα που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, μπορεί από απόψε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

Το Ελλάδα – Γερμανία θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, τόσο από τον ALPHA, όσο κι από το Novasports Start.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (04/10) στο Nations League