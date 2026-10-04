Εθνική Ελλάδας: Έτσι θα «κλειδώσει» το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Euro 2028

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γερμανία (04/10, 21:45) στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Nations League, έχοντας πλέον μπροστά της μια σημαντική ευκαιρία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί από απόψε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

Η ισοπαλία με την Ολλανδία, που διαμόρφωσε το 2-2 στην προηγούμενη αγωνιστική, διατήρησε την Ελλάδα στην κορυφή του Β' ομίλου της League A, με τη συγκομιδή της να φτάνει πλέον τους επτά βαθμούς.

Με την πρώτη τριάδα των ομίλων της League A να εξασφαλίζει θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028, η Ελλάδα έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Η διαφορά της από τη Σερβία, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, είναι στους επτά πόντους, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φάσης.

Η τρίτη θέση, λοιπόν, μπορεί να «κλειδώσει» ήδη από την 4η αγωνιστική, με την Εθνική να έχει περισσότερους από έναν τρόπους για να το πετύχει.

Τα σενάρια που στέλνουν την Ελλάδα στο πρώτο γκρουπ

Το πρώτο παιχνίδι που έχει σημασία για την εξέλιξη της κατάστασης είναι το Ολλανδία – Σερβία (04/10, 21:45). Εφόσον η Σερβία δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη, η Ελλάδα εξασφαλίζει και μαθηματικά την τρίτη θέση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δικής της αναμέτρησης με τη Γερμανία.

Υπάρχει, όμως, κι ένα ακόμη σενάριο που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Αν η Σερβία αναδειχθεί ισόπαλη στην Ολλανδία κι η Ελλάδα πάρει επίσης έναν βαθμό απέναντι στη Γερμανία, τότε η «γαλανόλευκη» θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028.

Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που η Ελλάδα επικρατήσει της Γερμανίας στην Τούμπα, δεν θα χρειάζεται να περιμένει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Σερβίας, καθώς η νίκη της αρκεί για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση.

Συνεπώς, η Εθνική έχει μπροστά της τρεις διαφορετικούς δρόμους για να εξασφαλίσει από την 4η αγωνιστική τη θέση της στην πρώτη γκρουπ δυναμικότητας.

Αναλυτικά τα σενάρια: