Ελλάδα - Γερμανία: Όλα για την πρόκριση στην Τούμπα - Η ώρα και τα κανάλια

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία (4/10, 21:45, Alpha, Novasports Start) στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Β’ ομίλου της League A του Nations League, σε μία αναμέτρηση που βρίσκει τη «γαλανόλευκη» στην κορυφή της βαθμολογίας και τους Γερμανούς να αναζητούν το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης στα προημιτελικά.

Η Εθνική έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική εκκίνηση στη διοργάνωση, παραμένοντας αήττητη στα τρία πρώτα παιχνίδια και έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς. Στο τελευταίο της ματς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, αποτέλεσμα που της επέτρεψε να διατηρήσει την πρώτη θέση στον όμιλο και να ελπίζει πως θα πάρει το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης (προκρίνονται οι δύο πρώτοι στη βαθμολογία).

Απέναντί της θα βρεθεί μία Γερμανία που ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη έχοντας ήδη γνωρίσει την ήττα από την Ελλάδα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Άουγκσμπουργκ. Τα «πάντσερ», πάντως, προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, καθώς επικράτησαν 2-0 της Σερβίας, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση μαζί με την Ολλανδία.

Το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να ετοιμάζεται να δώσει ξανά δυναμικό «παρών» και να στηρίξει την Εθνική στη σημαντική αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Χωρίς Τζόλη η Ελλάδα

Η Τούμπα θα αποτελέσει το σκηνικό ενός αγώνα με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς η Ελλάδα θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά της στην κορυφή και να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στον όμιλο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο, έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Ο Χρήστος Τζόλης τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, υπέστη θλάση και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική απέναντι στους Γερμανούς. Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, εκτός πλάνων παραμένει και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος είχε απουσιάσει και από το προηγούμενο παιχνίδι της «γαλανόλευκης» με τους «οράνιε».

Με αλλαγές και απουσίες η Γερμανία

Από την πλευρά της, η Γερμανία έρχεται στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων. Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην αποστολή για τα δύο τελευταία παιχνίδια, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του.

Ο Γκνάμπρι δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, με τον Κάιντελ της Έλβερσμπεργκ να παίρνει τη θέση του στην αποστολή. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι απουσίες των Χάβερτς και Μουσιάλα, οι οποίοι δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμών.

Οι Γερμανοί γνωρίζουν πλέον τι τους περιμένει στην Τούμπα. Η ήττα στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα λειτουργεί ως υπενθύμιση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν, ενώ η πρόσφατη νίκη επί της Σερβίας έχει δώσει στα «πάντσερ» την απαραίτητη βαθμολογική ώθηση.